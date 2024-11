사진제공 = 피네이션

가수 크러쉬(Crush)가 미발매 신곡이 담긴 LP로 한 해의 마침표를 찍는다.크러쉬는 오는 12월 20일부터 22일까지 개최되는 '2024 CRUSH CONCERT 'CRUSH HOUR : O'(2024 크러쉬 콘서트 '크러쉬 아워 : 오')'에서 LP 'Dip Cuts Vol.1(딥 컷츠 볼륨 1)'을 판매한다.이번 LP에는 크러쉬가 지나온 1년의 순환을 고스란히 담은 신곡들이 수록됐다. 'intro (240321)'을 비롯해 'may i be your may(메이 아이 비 유어 메이)', 'life is a circle(라이프 이즈 어 서클)', '빨간 날', 'O(오)', 'deep dive into dipcuts(딥 다이브 인투 딥컷츠)', 'far-sighted(파-사이티드) (LP Only)'까지 크러쉬만의 감성이 느껴지는 일곱 개의 트랙을 만나볼 수 있다.특히 크러쉬는 앞서 공개된 내레이션 비디오를 통해 작업 비하인드를 담담하게 전하며 'Dip Cuts Vol.1'을 스포일러하기도 했다. '인간은 결코 완전한 동그라미를 그릴 수 없다'는 점에서 시작된 이번 LP는 리스너들에게 공감을 불러일으키는 것은 물론, 위로까지 선사할 것으로 기대를 모은다.이뿐만 아니라 영상 속에는 수록곡 중 하나의 멜로디가 흘러나오며 귓가를 사로잡는다. 봄과 여름, 그리고 가을까지 올 한 해 계절을 지나오며 얻은 깨달음 속 크러쉬가 그리고 싶었던 동그라미의 모습이 어떤 음악으로 탄생했을지 궁금증이 더해지고 있다.'Dip Cuts Vol.1'으로 올겨울을 따뜻한 감성으로 물들일 크러쉬는 내달 9일 자신의 유튜브 채널을 통해 비주얼라이저 영상도 공개할 예정이다. 비주얼라이저에서는 LP에 수록된 전체 트랙의 무드를 한눈에 확인할 수 있어 크러쉬의 음악을 기다리는 팬들의 설렘을 자아내고 있다.앞서 'May I be your may?(메이 아이 비 유어 메이?)'로 핑크빛 봄을 선물했던 크러쉬는 이번 콘서트로는 또 다른 매력의 스테이지를 준비해 연말을 특별하게 장식할 계획이다. 공연과 더불어 신곡을 담은 LP 발매 소식까지 전한 그가 계속해서 어떤 행보를 이어갈지 이목이 집중된다.한편, 크러쉬의 '2024 CRUSH CONCERT 'CRUSH HOUR : O''는 12월 20일부터 22일까지 서울 송파구 KSPO DOME(올림픽공원 체조경기장)에서 열리며, 'Dip Cuts Vol.1'은 콘서트 현장에서 구매 가능하다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr