사진제공=빅히트뮤직

그룹 방탄소년단 진이 첫 솔로 앨범으로 미국 빌보드 주요 차트를 장악했다.26일(이하 한국시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(11월 30일 자)에 따르면, 진의 솔로 앨범 'Happy'가 메인 앨범차트 '빌보드 200' 4위를 차지했다. 'Happy'는 월드 앨범'에서는 2위, '톱 앨범 세일즈'에서는 3위에 올랐다.타이틀곡 'Running Wild'는 메인 송차트 빌보드 '핫 100' 53위에 안착했다. 이 노래는 '글로벌(미국 제외)'과 '글로벌 200'에서 각각 4, 5위에 랭크됐으며 '디지털 송 세일즈' 1위를 찍었다.앨범 수록곡들 또한 주요 차트에 다수 포진하며 호성적을 거두었다. 선공개 곡이었던 'I'll Be There'가 '글로벌(미국 제외)'에서 지난주보다 43계단 상승한 29위에 자리했다. 같은 차트에서 'Heart on the Window (with 웬디)'는 99위, 'Another Level'은 142위, '네게 닿을 때까지'는 158위, '그리움에'는 172위로 진입했다.'월드 디지털 송 세일즈'는 1위부터 5위까지 모두 진의 신곡으로 채워졌다. 'Heart on the Window (with 웬디)'가 이 차트 1위다. 'Another Level', '그리움에', '네게 닿을 때까지', 'I'll Be There'가 그 뒤를 차례대로 이었다. 이로써 진은 RM, 슈가, 제이홉과 함께 이 차트에서 '톱 5'를 모두 차지한 가수 중 한 명으로 기록됐다.지민과 정국의 흥행도 이어졌다. 지민의 'Who'는 빌보드 '핫 100' 45위, 이 곡이 담긴 솔로 2집은 '빌보드 200' 158위에 랭크되며 18주 연속 차트인했다. 아울러 'Who'는 '글로벌(미국 제외)'에서 16위, '글로벌 200'에서 21위, '스트리밍 송' 33위에 자리했다. 'MUSE'는 '월드 앨범' 5위로 여전히 최상위권을 유지했다.정국의 첫 솔로 싱글 'Seven (feat. Latto)'과 솔로 앨범 'GOLDEN'의 타이틀곡 'Standing Next to You'는 '글로벌(미국 제외)'에서 각각 78위, 196위에 올랐다. 특히 'Seven (feat. Latto)'은 '글로벌 200'에서 133위를 차지하며 71주 연속 순위권에 들었다. 이는 이 차트의 K-팝 솔로 아티스트 최장 진입 기록이다.한편 27일 일본 레코드협회에 따르면 정국 솔로 앨범 'GOLDEN'의 타이틀곡 'Standing Next to You'가 10월 기준 누적 재생 수 5천만 회 이상을 돌파하며 스트리밍 부문 '골드' 인증을 받았다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr