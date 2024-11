[단독] '아파트 신드롬' 로제, 오늘(22일) MAMA서 '넘버 원 걸' 무대 최초 공개

사진=로제 'APT.' MV 갈무리

그룹 블랙핑크 로제의 신곡 'number one girl'(넘버 원 걸) 무대가 베일을 벗는다.22일 텐아시아 취재에 따르면 로제는 이날 오후 6시 일본 오사카 교세라 돔에서 진행되는 2024 MAMA AWARDS(2024 마마 어워즈, 이하 2024 MAMA)에서 이번 새 싱글 'number one girl'을 최초 공개한다.로제는 이번 2024 MAMA에서 2곡의 솔로 싱글 무대를 선보이게 됐다. 먼저, 지난 10월 18일 발표돼 전 세계적인 신드롬을 일으키고 있는 'APT.'(아파트)의 무대 역시 첫 공개된다. 특히, 브루노 마스는 제대로 된 'APT.' 무대를 위해 바쁜 투어 일정을 쪼개 일본까지 날아온 것으로 확인됐다. 로제를 향한 브루노 마스의 의리를 엿볼 수 있는 대목이다.또, 로제는 이날 오후 2시 전세계 공개된 'number one girl'의 무대를 꾸리며 'APT.'와는 정반대의 매력을 뽐낸다. 발랄하고 신나는 'APT.'에 이어 로제의 가창력과 감성을 확인할 수 있는 'number one girl' 무대를 통해 솔로 아티스트로서 다채로운 스펙트럼을 입증하겠다는 각오다.이번 신곡 'number one girl'은 로제가 팬들을 생각하며 써내려간 곡으로, 자신의 실제 경험을 녹여내 로제만의 진솔한 이야기를 담아냈다. 이 곡은 첫 번째 선공개 싱글 'APT.'에서 듀엣으로 호흡을 맞춘 팝스타 브루노 마스가 프로듀싱에 참여, 또 한번의 협업으로 눈길을 끈다.이번 신곡은 'APT.'와 마찬가지로 오는 12월 6일 발매되는 로제의 첫 번째 정규 앨범 'rosie'(로지)에도 수록될 예정이다. 'rosie'는 총 12곡으로 구성되어 있으며, 로제는 이번 앨범에서 전곡 작사·작곡에 참여해 여러 장르를 아우르는 자신만의 음악 세계를 보여줄 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr