'홍석천 지원사격' 나우어데이즈, 국내 주요 차트 진입…대세 향해 '렛츠기릿'

큐브엔터테인먼트 신인 보이그룹 나우어데이즈(NOWADAYS)가 주요 음원 차트에 진입했다.지난 21일 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된 나우어데이즈의 새 디지털 싱글 '렛츠기릿'(Let's Get It)은 발매 직후 각종 국내 온라인 음원사이트에 랭크됐다. 벅스 실시간 차트 4위를 비롯해 멜론, 지니 등 각종 차트에 랭크됐고 지니 인기 검색어 차트에 이름을 올리는 등 뜨거운 반응이 이어지고 있다.나우어데이즈의 신곡 '렛츠기릿'(Let's Get It)은 매일 반복되는 일상에서 지루한 나날을 보내는 이들에게 '모든 것은 다 뒤로 한 채 지금 이 순간을 신나게 즐겨보자'는 메시지를 담은 힙합 장르의 곡이다. 자신들만의 역동적인 에너지를 담아내며 국내외 리스너들의 호응을 받고 있다.또한 추억의 놀이인 '무궁화 꽃이 피었습니다'로 오프닝을 연 뮤직비디오는 배우 홍석천의 지원 사격과 나우어데이즈 멤버들의 화려한 퍼포먼스로 이목을 집중시켰다. 지난 21일에는 컴백 기념 버스킹 공연을 진행하며 실력파 보이그룹으로 입소문까지 타며 상승 기류를 예고하고 있다.나우어데이즈는 22일 KBS2 '뮤직뱅크'를 통해 음악방송 최초로 '렛츠기릿'(Let’s Get It) 무대를 선보일 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr