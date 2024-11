키스오브라이프 / 사진제공=S2엔터테인먼트

사진='케이팝업 차트쇼' 캡처

걸그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)가 다시 한번 음악방송 1위를 차지했다.키스오브라이프는 지난 15일 방송된 'ENA 케이팝업 차트쇼'에 출연해 무대를 꾸몄다. 키스오브라이프는 타이틀곡 'Get Loud'로 트렌디하고 힙한 매력과 함께 안정감 넘치는 라이브, 화려한 퍼포먼스로 강렬한 존재감을 뽐냈고 몽환적이고 감각적인 사운드와 R&B 감성이 어우러진 선공개곡 'R.E.M'으로 현장 관객들의 뜨거운 호응을 이끌어냈다.이날 ‘ENA K POP UP BEST MUSIC’으로 선정된 키스오브라이프는 "월드투어 해외 공연이 진행 중인데 항상 가장 가까이서 응원하는 팬덤 키씨(KISSY)에게 1위라는 값진 선물을 줄 수 있어 너무 기쁘고 행복하다. 이번 상은 팬들에게 주고 싶은 상이다. 팬들이 있어서 우리가 열심히 활동할 수 있고 앞으로 함께 더욱 위로 올라갔으면 한다"고 수상 소감을 전했다.키스오브라이프는 지난 10일 미국 미니애폴리스에서 첫 월드투어 콘서트 'KISS ROAD' 글로벌 공연을 시작했으며 북미 20여 개 도시를 순회하며 공연을 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr