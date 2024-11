그룹 키스오브라이프/사진제공=S2엔터테인먼트

그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 다시 한번 역주행 기적을 만들어냈다.지난달 발매된 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 미니 3집 앨범 'Lose Yourself'의 수록곡 'Igloo'가 인기를 타고 최근 국내외 차트에서 호성적을 거두고 있다. 11일 오전 기준 'Igloo'는 멜론 TOP 100 차트에서 63위를 기록했고 벅스, 플로, 지니 등 국내 주요 차트에 올랐다.또한 세계 최대 스트리밍 플랫폼인 스포티파이의 일간 차트에서도 한국, 싱가포르, 대만, 말레이시아, 홍콩, 인도네시아 등에 랭크됐으며 애플뮤직 한국, 말레이시아, 인도네시아, 싱가포르 등에도 이름을 올렸다. 유튜브 뮤직 주간 차트에서도 국내 8위, 나이지리아, 인도네시아 등 아시아권에서 상승세를 만들어내고 있다.'Igloo'는 안에서 불을 피워도 녹지 않는 이글루조차 자신들만의 매력으로 녹일 수 있다는 메시지가 담긴 R&B 힙합 장르의 곡으로 캐치한 멜로디 위 에지 있는 래핑과 몽환적인 보컬이 돋보이는 곡이다. 독보적이고 당당한 애티튜드와 시크한 바이브가 돋보이는 포인트 안무가 인기를 끌며 수많은 챌린지를 만들어냈고 타이틀곡 'Get Loud'와 인기를 쌍끌이 했다.데뷔 앨범 ‘KISS OF LIFE’의 타이틀곡 ‘쉿 (Shhh)’과 나띠의 솔로곡 ‘Sugarcoat’가 활동 막바지에 차트 역주행을 시작하는 이례적인 상황을 만들어냈고 미니 2집 ‘Born to be XX’ 타이틀곡 ‘bad News’와 더블 타이틀곡 ‘Nobody Knows’ 역시 발매 3개월이 지난 후에도 차트 인하는 상승세를 보여줬다. 최근 발매된 미니 3집 'Lose Yourself'까지 저력을 발휘하며 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 역주행의 아이콘으로 떠올랐다.한편 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 서울 공연에 이어 첫 월드 투어 ‘KISS ROAD’의 글로벌 공연을 시작, 최근 미국 미니애폴리스에서 팬들의 폭발적인 반응을 이끌어냈고 후속 공연을 통해 글로벌 팬들과의 만남을 이어갈 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr