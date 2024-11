사진=태연 SNS

걸그룹 소녀시대 멤버 태연이 파격 룩을 선보였다.태연은 8일 지신의 인스타그램에 "letter to myself 🎧 11/18"라는 글과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 태연은 통굽 워커에 호피무늬 롱 삭스를 착용하고 화이트 반팔 티셔츠를 매치한 모습. 특히 화이트 상의에 레드빛 하의를 레이어드 해 입었는데 마치 속옷을 연상시키듯 롤업해 눈길을 끌었다.태연은 지난 2007년 그룹 소녀시대로 데뷔, 지난 8월 17주년을 맞았다. 소녀시대 멤버들은 한데 모여 자축 파티를 하며 여전한 우정을 뽐냈다. 2015년에는 미니 1집 'I'(아이)를 발표하며 솔로 가수로서도 활동을 시작했다. 오는 18일에는 미니 6집 'Letter To Myself'(레터 투 마이셀프)를 발매하고 솔로 컴백에 나선다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr