사진=로제 SNS

세계적인 팝스타 브루노마스와 'APT.'로 매일 기록 경신을 하고 있는 걸그룹 블랙핑크 멤버 로제가 과감한 룩을 선보였다.로제는 4일 자신의 인스타그램에 "just meet me at the ____"라는 글과 함께 여러 장의 사진들과 영상을 게재했다.공개된 사진들 속에서 로제는 블랙 나시 원피스를 착용한 채 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 깊이 파인 V넥으로 볼륨이 드러나 아슬아슬함을 더해 눈길을 끌었다.한편 로제는 브루노 마스와 듀엣 곡 'APT.'를 지난달 18일 발매했는데, 공개 11일만에 유튜브 조회 수 2억 뷰를 달성하는 기염을 토했다.'APT.'는 오는 12월 6일 로제의 정식 컴백을 앞두고 발매된 선공개 싱글로, 첫 번째 정규 앨범 ‘rosie’에도 수록될 예정이다. 'rosie'에는 타이틀곡과 'APT.'를 포함해 총 12곡이 수록되며, 로제는 이번 앨범에서 전곡 작사·작곡에 참여해 보다 솔직하면서도 내밀한 자신만의 이야기를 들려줄 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr