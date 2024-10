가수 심아론 데뷔 오프닝 트레일러/사진제공=하이어뮤직

하이어뮤직(H1GHR MUSIC) 신인 아티스트 심아론이 11월 전격 출격한다.글로벌 힙합 레이블 하이어뮤직은 지난 29일 오후 10시 공식 유튜브 채널에 신인 아티스트 심아론의 데뷔 오프닝 트레일러를 깜짝 공개했다.이를 통해 하이어뮤직의 '뉴 페이스' 심아론이 베일을 벗었다. 심아론은 최근 박재범의 정규 6집 'THE ONE YOU WANTED'(더 원 유 원티드)에 수록된 'Chapter'(챕터)를 작사, 작곡하며 이름을 알린 바 있다. 이어 11월 5일 첫 번째 EP 앨범 '차례'를 발매하고 정식 데뷔할 예정이다.공개된 오프닝 트레일러는 레트로하고 빈티지한 무드로 구성됐다. 심아론은 가디건을 입은 뒷모습으로 등장해 리스너들의 궁금증을 자아내고 있다.특히 라디오 카세트를 재생시키며 흘러나오는 음악이 귓가를 사로잡는다. 감각적인 멜로디를 통해 심아론의 음악적인 방향성을 예측할 수 있다.하이어뮤직은 그간 BIG Naughty(빅나티, 서동현), TRADE L(트레이드 엘) 등 재능 있는 젊은 뮤지션들을 발굴하며 힙합 씬의 트렌드를 이끌어왔다. 그 계보를 이어갈 심아론은 어떤 음악으로 대중과 소통할지 관심이 모아진다.그뿐만 아니라 하이어뮤직에는 pH-1, 우디 고차일드 등 실력 있는 아티스트가 소속돼 있으며, 올해 초에는 릴보이(lIlBOI)를 영입했다. 이어 같은해 신규 아티스트 데뷔를 알리며 더욱 풍부한 음악적 자산을 쌓아가고 있어 향후 더욱 활발한 활동이 기대된다.한편, 하이어뮤직 신인 아티스트 심아론은 오는 11월 5일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 첫 번째 EP 앨범 '차례'를 발매한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr