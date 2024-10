사진제공=S2엔터테인먼트

그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 컴백 활동을 시작한다.KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 17일 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 신곡 'Get Loud' 무대를 음악 방송 최초로 공개한다. 이들은 한층 더 업그레이드된 힙한 바이브와 더 강렬해진 퍼포먼스로 중무장해 돌아오는 만큼 첫 무대에 팬들의 많은 관심이 모이고 있다.KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 미니 3집 'Lose Yourself'의 타이틀곡 'Get Loud'는 좋아하는 것에 몰입하며 꿈을 꾸는 이들의 빛나는 순간을 조명하고 나도 몰랐던 새로운 자신을 발견하는 모습을 담아낸 곡으로 이들만의 개성과 뮤지션으로서의 역량, 유니크한 매력 등을 만나볼 수 있다.한편 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 '엠카운트다운'을 시작으로 지상파 음악방송에 출연하며 컴백 활동을 이어갈 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr