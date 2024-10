사진=로제 SNS

걸그룹 블랙핑크 멤버 로제가 글로벌 인맥을 자랑했다.로제는 17일 자신의 인스타그램에 "the night i taught bruno how to play a korean drinking game"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에서 로제는 세계적인 팝스타 브루노마스 옆에 가까이 앉아 함박웃음을 짓고 있다.브루노마스는 가창력, 춤, 작곡, 연주, 퍼포먼스 등 못하는 게 없는 명실상부 팝 플레이어이며, 세계 최고 수준의 퍼포머로 손꼽히는 아티스트다. 그런 그에게 로제는 한국의 술 게임을 알려줬다고 알려 보는 이들의 놀라움을 자아냈다.로제는 지난달 세계적 음반사 애틀랜틱 레코드와 계약 소식을 알렸다. 해당 회사는 브루노 마스, 콜드플레이, 에드 시런 등 수많은 글로벌 아티스트들과의 협업을 통해 폭넓은 장르의 음악을 소화하는 것으로 알려져 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr