사진=허영지 SNS

사진=이채연 SNS

사진=허영지 SNS

사진=허영지 SNS

걸그룹 레드벨벳 슬기가 개인전을 개최한 가운데 동료 연예인들의 방문이 이어지고 있다.슬기는 지난 13일 'NOTHING SPECIAL BUT SPECIAL'(아무것도 아닌 하지만 특별한'이라는 주제로 자신의 첫 필름 사진전을 개최했다. 이에 카라 허영지부터 오마이걸 효정, 이채연, 같은 레드벨벳 멤버 예리까지 많은 연예인들의 인증샷이 쏟아지고 있다.이채연은 전시회 개최 당일인 이날 자신의 SNS에 "언니의 시선이 가득 담긴, 그리고 그 모습을 담은 사진전에 초대해주셔서 너무나 감사합니다📷🎞️ 들어가자마자 왼쪽에 있는 방 안에서 틀어주는 영상이.... 좋았어요🤍 작가님 고생하셨습니다☺️"라는 글로 감동을 전했다.이어 허영지는 14일 "슬기의 첫필름 사진전🎥 NOTHING SPECIAL BUT SPECIAL 슬기의세상이 가득했던곳💙"이라며 후기를 쏟아냈다.해당 전시는 그동안 슬기가 직접 촬영해 온 사진들은 물론, 다양한 뮤지션들과 협업해온 사진 작가가 담은 슬기의 사적인 모습까지 다채로운 필름 사진들을 한눈에 만나볼 수 있다. 슬기는 평소 자신의 인스타그램에 필름 사진을 찍는 모습을 자주 공개해왔다.이번 슬기의 전시는 오는 20일까지 진행된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr