그룹 르세라핌 허윤진/사진=허윤진 인스타그램

그룹 르세라핌 허윤진/사진=허윤진 인스타그램

그룹 르세라핌 허윤진이 172cm의 놀라운 기럭지로 눈길을 끌었다.허윤진은 지난 13일 자신의 인스타그램에 별다른 문구 없이 자신의 모습이 담긴 사진을 여러 장 게재했다. 올블랙 의상을 입어 시크한 무드를 자랑한 그는 비현실적인 비율을 자랑해 시선을 사로잡았다.한편 르세라핌은 오는 11월 개최되는 '2024 MTV 유럽 뮤직 어워드'(Europe Music Awards)의 '베스트 푸시'(Best Push), '베스트 뉴'(Best New), '베스트 K-팝'(Best K-Pop) 3개 부문에 노미네이트 됐다. 이들은 지난달 11일 개최된 미국 4대 대중음악 시상식 '2024 MTV 비디오 뮤직 어워드'(Video Music Awards)에서 프리쇼(Pre-show) 무대를 장식하고 '올해의 푸시 퍼포먼스'(PUSH Performance of the Year) 부문을 수상했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr