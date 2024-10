사진=더보이즈 주연SNS

더보이즈 주연이 '가을 옷 쇼핑을 함께 하고 싶은 남자 가수' 1위를 차지했다.텐아시아는 10월 3일부터 10월 9일까지 '가을 옷 쇼핑을 함께 하고 싶은 남자 가수를 골라주세요'라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 더보이즈 주연이 가져갔다. 더보이즈는 현 소속사 IST 엔터테인먼트와 12월 중순 계약 만료를 앞뒀다. 멤버들은 재계약보다는 새 소속사를 찾아 나서는 쪽으로 가닥을 잡았다. 본지 취재에 따르면 더보이즈 멤버들이 가진 음악적 비전을 충족시켜주면서 동시에 투명한 시스템을 갖춘 소속사를 최우선 조건으로 접촉 중이다.2위는 하성운이다. 하성운은 최근 종영한 tvN 토일드라마 '엄마친구아들'의 두 번째 OST 'What are we'를 발매했다. 'What are we'는 언제나 내 옆에 있었던, 흑역사를 공유한 소꿉친구가 서로를 통해 세상을 느끼는 마음을 담은 따뜻한 곡이다. 감성적이며 점차 쌓여가는 화음이 아름답게 펼쳐진다. 다만 백예린이 tvN 드라마 '엄마친구아들'의 OST에 표절 의혹을 제기한 가운데, 하성운 측이 즉각 대응에 나섰다. 소속사는 "하성운은 드라마 OST 제작사의 의뢰로 단순 가창자로 참여했을 뿐 'What are we'의 작사, 작곡, 편곡 등에는 관여하지 않았다"고 해명했다.3위에는 아스트로 차은우가 이름을 올렸다. 차은우는 tvN '핀란드 셋방살이'에 출연 예정이다. 해당 프로그램은 핀란드의 시골 마을에서 셋방살이하게 된 도시 배우들의 대환장 로컬 라이프를 담는 예능이다. 차은우는 차기작으로 넷플릭스 '더 원더 풀스' 출연을 결정했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '옷 따뜻하게 입으라고 챙겨주고 싶은 여자 가수는?, '옷 따뜻하게 입으라고 챙겨주고 싶은 남자 가수는?', '옷 따듯하게 입으라고 챙겨주고 싶은 여자 트로트 가수는?', '옷 따뜻하게 입으라고 챙겨주고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr