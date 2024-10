[사진 제공 : JMG(로칼하이레코즈)]

‘싱어게인’ TOP7 출신 추승엽이 약 2년 9개월 만에 신곡으로 돌아왔다.추승엽은 12일 정오 각종 음원 사이트를 통해 신곡 ‘ok with you’(오케이 위드 유)를 발매했다.‘ok with you’는 추승엽이 밴드 악퉁 활동 당시 발매한 정규 4집 발표 이후 약 2년 9개월 만에 내놓는 신곡이다. 추승엽은 음악과 방향성 등에 대한 오랜 고민 끝에 ‘ok with you’를 완성시켰다.‘ok with you’는 힘들었던 나에게 찾아와 준 사람들이 언제든 떠날까 두렵다는 내용이 담겼다. JTBC ‘싱어게인3’에서 인연을 쌓았던 홍이삭이 보컬 디렉팅과 코러스에 참여해 완성도를 높였다.추승엽이 악퉁 시절 록을 기반한 음악들을 선보였다면, 이번에는 팝을 지향한 음악을 선보인다. 이에 ‘ok with you’를 통해 어떤 메시지와 감성을 선물할지 기대가 뜨겁다.한편, 추승엽은 최근 국내 최다 인디 아티스트를 보유한 로칼하이레코즈와 전속계약을 체결, 앞으로 활발한 활동을 이어나갈 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr