스타일리스트 한혜연이 남다른 각선미를 자랑했다.한혜연은 4일 자신의 인스타그램에 "BEST WISHES ON YOUR WEDDING DAY"라는 글과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 한혜연은 지인의 결혼식에 참석한 모습. 특히 날씬해진 그의 다리도 놀랍지만, 모델 부럽지 않은 매끈한 각선미를 자랑하고 있어 눈길을 끈다.한편 MBC '나 혼자 산다' 등 다양한 예능 프로그램에 출연하며 큰 사랑을 받은 바 있는 한혜연은 다이어트로 14kg를 감량했다고 밝혀 화제를 모았다.한혜연은 현재 개인 유튜브 채널 '슈스스TV'를 운영하며 팬들과 소통하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr