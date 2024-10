블랙핑크 리사/ 사진 제공 = 소니뮤직엔터테인먼트코리아

그룹 블랙핑크(BLACKPINK) 리사가 글로벌 활동에 박차를 가한다.리사는 4일 오전 9시 전 세계 음원사이트를 통해 새 싱글 'Moonlit Floor'(문릿 플로어)를 공개했다.'Moonlit Floor'는 1990년대 히트곡인 식스펜스 넌 더 리처(Sixpence None the Richer)의 'Kiss Me(키스 미)'를 샘플링한 곡으로, 리사의 몽환적인 보컬과 랩 라인을 통해 새롭게 재해석됐다.특히 'Moonlit Floor'는 최근 미국 뉴욕 센트럴 파크에서 열린 '글로벌 시티즌 페스티벌'에서 최초 공개되기도 했다. 해당 공연의 헤드라이너로 발탁된 리사는 'ROCKSTAR(락스타)'부터 'NEW WOMAN(뉴 우먼)', 'Lalisa(라리사)', 'Money(머니)'의 무대를 연달아 선보이며 현장 관객을 비롯한 전 세계 팬들의 호응을 얻었다.지난 4월 미국 소니뮤직 산하 RCA 레코드와 파트너십 체결 이후 첫 발표한 싱글 'ROCKSTAR'를 통해 글로벌 활동의 신호탄을 쏘아 올린 리사. 'ROCKSTAR'는 발매와 동시에 미국 '빌보드 글로벌(미국 제외)(Billboard Global Excl. U.S.)' 1위, 빌보드 '글로벌 200' 위클리 차트에서 4위를 거두며 그의 영향력을 실감케 했다.또한 미국 스포티파이 글로벌 데일리 차트 8위, 전 세계 20개 이상 국가 차트에서 호성적을 거둔 리사의 'ROCKSTAR'는 미국 4대 대중음악 시상식 중 하나인 'MTV 비디오 뮤직 어워즈'에서 '베스트 K팝' 부문을 수상, K팝 솔로 최초 여러 차례 트로피를 차지한 아티스트로 이름을 올렸다.음악 활동 외에도 불가리, 루이비통의 앰버서더 등 패션 업계에서도 활약 중인 리사는 배우로서 스크린 데뷔까지 앞두고 있다. 그는 HBO 오리지널 시리즈 'The White Lotus(더 화이트 로투스)' 시즌3에 출연을 앞두고 있으며, 현재 고향인 태국에서 촬영을 이어가고 있다. 또, 6년 만에 돌아오는 빅토리아 시크릿(Victoria's Secret) 패션쇼에서 퍼포머로 무대에 오른다.리사의 신곡에는 "초록색 눈의 프랑스 소년이 날 사로잡았어(green eyed French boy got me trippin)"라는 가사가 포함됐다. 리사와 열애설이 불거진 재벌 2세 프레데릭 아르노를 연상케 하는 가사다. 리사가 열애설 상대인 프레데릭 아르노의 부모와 만나는 모습이 포착되기도 했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr