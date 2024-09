사진=우혜림 SNS

걸그룹 원더걸스 출신 우혜림이 근황을 전했다.혜림은 지난 26일 자신의 인스타그램에 "원더아워스 WONDER HOURS on KBS WORLD RADIO. every Monday to Friday!!!"라는 글과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 혜림은 화이트 통바지에 스트라이프 상의를 착용한 채 다양한 포즈를 취하고 있다.특히 만삭인 몸에도 혜림은 월요일부터 금요일까지 주 5일 내내 해당 라디오를 진행한다고 알려 눈길을 끌었다.2010년 원더걸스 멤버로 합류한 혜림은 2020년 태권도 선수 신민철과 결혼했다. 2022년 2월 장남 시우를 품에 안았다. 현재 둘째 아들을 임신 중이며 올해 12월 출산 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr