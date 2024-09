하성운이 또…함께 전어회 먹으러 가고 싶은 남자 가수 1위, 2위는 차은우 [TEN차트]

가수 하성운이 '서늘한 가을철, 함께 전어회 먹으러 가고 싶은 남자 가수' 1위를 차지했다.텐아시아는 9월 19일부터 9월 25일까지 '서늘한 가을철, 함께 전어회 먹으러 가고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이 가져갔다. 하성운은 지난 1일 tvN 토일드라마 '엄마친구아들'의 두 번째 OST 'What are we'를 발매했다. 'What are we'는 언제나 내 옆에 있었던, 흑역사를 공유한 소꿉친구가 서로를 통해 세상을 느끼는 마음을 담은 따뜻한 곡이다. 감성적이며 점차 쌓여가는 화음이 아름답게 펼쳐진다.2위는 아스트로 차은우다. 차은우는 지난달 27일 오후 공식 SNS에 페더 엘리아스와 컬래버레이션 한 새 디지털 싱글 '헤이 헬로우'(Hey Hello)의 커밍순 티저 이미지를 공개, 30일 발매했다. 또한 tvN '핀란드 셋방살이'에 출연 예정이다. 해당 프로그램은 핀란드의 시골 마을에서 셋방살이하게 된 도시 배우들의 대환장 로컬 라이프를 담는 예능이다. 차은우는 차기작으로 넷플릭스 ;더 원더 풀스' 출연을 결정했다.3위는 김재환이다. 지난 10일 김재환은 tvN X TVING 오리지널 드라마 '손해 보기 싫어서' OST '여전히 눈부신 그런날에'를 발매하며 군백기에도 음반 활동을 이어갔다. 김재환은 지난 7월 1일 입대해 육군 군악대에서 군복무 중이다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '서늘해진 가을, 함께 한옥마을을 거닐고 싶은 남자 가수는?', '서늘해진 가을, 함께 한옥마을을 거닐고 싶은 여자 가수는?', '서늘해진 가을, 함께 한옥마을을 거닐고 싶은 남자 트로트 가수는?', '서늘해진 가을, 함께 한옥마을을 거닐고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr