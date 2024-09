사진=차은우 SNS

가수 겸 배우 차은우가 귀공자 포스를 풍겼다.차은우는 지난 25일 자신의 인스타그램에 "Thank u for the great experience♥️"이라는 글과 함께 여러 장의 사진들과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에서 차은우는 자신이 앰버서더로 있는 해외 명품 브랜드 Y사의 쇼에 참석해 다양한 포즈를 취하거나 지인들과 이야기를 나누고 있는 모습. 특히 그는 헤어스타일부터 외모까지 말이 필요 없는 비주얼을 자랑하고 있어 보는 이들의 감탄을 자아낸다.한편 차은우는 차기작으로 넷플릭스 '더 원더 풀스' 출연을 확정 지었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr