전종서/사진 전종서 인스타그램

전종서/사진 전종서 인스타그램

배우 전종서가 미니스커트에 망사스타킹을 입고 각선미를 뽐냈다.26일 배우 전종서는 자신의 소셜 계정을 통해 "Missing my dogs but love this rain"(강아지들은 보고 싶지만 이 비가 너무 좋다)라고 적고 근황을 사진을 공개했다.사진에서 전종서는 암홀과 등이 깊게 파인 블랙 미니 원피스에 올리브색 퍼가 달린 부츠를 매치했다. 여기에 리본 모양의 망사 스타킹을 입어 눈길을 끌었다. 각선미는 물론이고 군살 없는 뒤태가 놀라움을 자아냈다.한편 전종서는 티빙 오리지널 '우씨왕후'에 우씨왕후 역으로 출연한다. 전종서는 앞서 불거진 학교폭력 의혹에 대해 '우씨왕후' 제작발표회에서 "전혀 사실이 아니다"라며 "사실이라면 제가 이렇게 작품을 내세워 당당하게 이 자리에 나올 수 없다고 생각한다"는 입장을 밝혔다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr