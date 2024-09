사진=텐아시아 사진DB

하성운, 라이즈, 데이식스, 강다니엘, 투어스, 엔플라잉, 비투비, 방탄소년단, 엔하이픈, 세븐틴이 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 8월 'K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND)' 주인공으로 선정됐다.8월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다.투표 결과 하성운이 1위를 차지했다. 하성운은 지난 4월 23일 육군 현역으로 군 복무를 마치고 전역했다. 그는 지난 5월 tvN 월화드라마 '선재 업고 튀어' 9번째 OST인 '선물'을 발매하며 활동 재개를 알렸다. 2022년 8월 미니 7집, 지난해 2월 디지털 싱글 발매 후 1년 5개월 만에 미니 8집 '블레스드'(Blessed)을 발매했다.2위에는 라이즈가 이름을 올렸다. 라이즈는 지난해 9월 데뷔했으며 '함께 성장(Rise)하고 꿈을 실현(Realize)해 나아가는 팀'이란 뜻을 가지고 있다. 이들은 라이즈는 데뷔 기념일인 9월 4일에 맞춰 지난 4일 신곡 'Combo'를 공개했다. 지난 13~15일에는 서울 KSPO DOME에서 첫 팬콘 투어를 열고 팬들과 만났다.3위는 데이식스가 차지했다. 데이식스는 지난 20~22일 인천 인스파이어 아레나에서 세 번째 월드투어 '포에버 영'(FOREVER YOUNG)을 시작했다. '그래비티'(GRAVITY) 월드투어 이후 4년 8개월 만에 재개하는 투어다. 이들은 지난 2일 발매한 '녹아내려요'를 비롯해 전작 수록곡 'HAPPY'(해피), 'Welcome to the Show'(웰컴 투 더 쇼), '한 페이지가 될 수 있게', '예뻤어', 'Congratulations'(콩그레츄레이션스) 등 많은 곡을 멜론 차트에 올려놨다.이어 강다니엘, 투어스, 엔플라잉, 비투비, 방탄소년단, 엔하이픈, 세븐틴 순이었다.하성운, 라이즈, 투어스, 강다니엘, 투어스, 엔플라잉, 비투비, 방탄소년단, 엔하이픈, 세븐틴의 순위는 온라인 음원 사이트 멜론 지수를 활용한 미디어 지수 30%, 구글 트렌드 지수 10% 그리고 텐아시아 투표 서비스를 통해 팬들의 투표로 이루어진 글로벌 인기 투표 60%가 적용됐다.후보 기준은 K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드는 당월 멜론 차트 내 남자 및 여자 아이돌그룹 및 솔로 중 당월 상위 30위권, 핫 장르 브랜드는 당월 멜론차트 및 아이돌 챔프 월간 차트 진입 이력이 있는 국내 그룹 및 솔로 아티스트 중 당월 상위 30위권이다.매월 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)에 주어지는 혜택은 아티스트 단독 특집 기사, 매월 텐아시아 메인 내 아티스트탑텐(Artist Top Ten)으로 홍보된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr