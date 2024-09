가수 효연/사진제공=에스엠엔터테인먼트

그룹 소녀시대 효연(HYO)이 신곡 'Retro Romance'(레트로 로맨스)로 독보적인 에너지를 선사한다.효연 새 싱글 'Retro Romanace'는 오는 26일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 공개되며, 뮤직비디오도 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 동시에 만날 수 있다.이번 신곡은 그루비한 베이스 라인과 레트로한 신스 사운드가 어우러진 에너제틱한 Funk-Pop(펑크 팝) 장르의 곡으로, 영어로 된 가사에는 평범한 일상과 스트레스에서 벗어나 자유로움을 만끽하고 열정적으로 사랑하자는 내용을 위트 있게 담았다.지난 2018년 첫 싱글 'Sober'(소버)를 통해 DJ로의 변신을 알린 효연은 'DESSERT'(디저트), 'Second'(세컨드), 'DEEP'(딥), 'Picture'(픽처) 등으로 독보적인 음악 색깔과 퍼포먼스 실력을 입증하며 많은 사랑을 받은 만큼, 이번 신곡으로 보여줄 새로운 모습에도 기대가 모인다.한편, 효연은 그룹 소녀시대 및 프로젝트 유닛 GOT the beat(갓 더 비트) 활동으로 '퍼포먼스 퀸'의 저력을 입증하고 여러 싱글을 통해 DJ 및 솔로 아티스트로서 활발한 활동을 펼친 바 있으며, 최근에는 세 번째 미주 디제잉 투어를 성황리에 마친 것은 물론, 유튜브 '효연의 레벨업 Hyo's Level Up' 채널을 통해 다채로운 영상 콘텐츠를 선보이고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr