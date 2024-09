사진=산다라박SNS

가수 산다라박이 탄탄한 복근을 뽐냈다.16일 산다라박은 "DARA in Mongolia"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.공개된 사진에는 크롭탑을 입고 가죽바지에 벨트를 한 산다라박의 모습이 담겨있다. 몸무게 39kg이라고 알려진 산다라박은 잘록한 허리와 11자 복근을 드러내 눈길을 사로잡았다.산다라박이 속한 2NE1은 오는 10월 4일부터 6일까지 3일에 걸쳐 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 '2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN SEOUL' 콘서트를 개최한다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr