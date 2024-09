사진제공=아르마다이엔티

보이그룹 원팩트(ONE PACT)가 10월 컴백을 예고했다.9일 그룹 원팩트의 소속사 아르마다이엔티는 18시 공식 SNS 채널을 통해 2nd Mini Album '[fallIn']'의 커밍순 이미지를 공개하고 컴백을 공식화했다. 이에 따르면 원팩트는 오는 10월 두 번째 미니앨범 '[fallIn']'을 발매한다.이번 컴백은 지난 6월 첫 번째 싱글 'PADRDOXX' 이후, 약 4개월 만에 국내에서 발매하는 앨범으로 그간 다양한 변화와 도전을 시도해 왔던 원팩트의 새로운 모습과 음악적 성장을 확인할 수 있다.2023년 11월 첫 번째 미니앨범 '모멘트'(Moment)로 데뷔한 원팩트는 이후, 첫 싱글 'PARADOXX'과 일본 디지털 싱글 '待ってたキミを(Until now)' 등 원팩트만의 아이덴티티가 녹아든 곡들을 선보였다.소속사 아르마다이엔티는 "전작에서 강렬한 메시지를 대중들에게 선보였다면 이번 미니앨범 '[fallIn']'은 보다 성숙해진 음악적 서사를 통해 원팩트의 음악적 역량과 깊이를 증명하는 작품으로, 단순한 음악 이상의 예술적 울림을 대중들에게 선보이고자 한다"라고 전했다.원팩트는 오는 10월 6일 도쿄국제포럼 C홀에서 'ONE PACT HALL LIVE ALL DAY GROOVE'를 개최하고, 글로벌 팬들을 만날 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr