노는 물 달라진 제니, 비욘세 음반사와 10월 솔로 출격 [종합]

그룹 블랙핑크 제니/사진 = 오드 아뜰리에

그룹 블랙핑크 제니(JENNIE)가 글로벌 대형 음반사와 손잡고 10월 솔로 컴백을 확정했다.9일 소속사 OA엔터테인먼트(ODDATELIER)에 따르면, 제니는 미국 대형 음반사 컬럼비아 레코드(Columbia Records)와 파트너십을 체결하고 오는 10월 솔로 싱글로 컴백한다.제니는 처음으로 YG엔터테인먼트가 아닌 글로벌 음반사와 솔로 작업을 한 결과물을 내놓게 됐다. 작업 방식부터 이전과는 전혀 다른 제니의 새 음악을 만날 수 있을 전망이다. 변화가 담긴 제니의 새 음악이 글로벌 음악 팬들에게 어떤 반응을 얻을지 주목된다.컬럼비아 레코드는 미국의 대형 음반사이자 소니 뮤직 엔터테인먼트 산하의 레이블이다. 비욘세, 아델, 해리 스타일스 등 세계적인 팝스타들이 소속돼 있다. 컬럼비아 레코드는 제니의 솔로 활동에 대한 전방위적인 지원에 나설 예정이다.제니의 솔로곡은 지난해 10월 발매된 스페셜 싱글 ‘You & Me’(유 앤드 미) 이후 약 1년 만으로, 긴 시간 제니의 솔로 컴백을 기다려온 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있다.제니는 지난해 발매한 더 위켄드·릴리 로즈 뎁과의 협업곡 ‘One Of The Girls’(원 오브 더 걸스)로 스포티파이에서 누적 스트리밍 10억 회를 넘겼고, 빌보드 메인 송 차트인 ‘핫 100’에 20주 연속 이름을 올렸다. 제니는 이 곡으로 한국 여성 솔로 아티스트 최초로 미국 레코드산업협회(Recording Industry Association of America)에서 플래티넘 인증을 획득했다.이에 더해 제니는 지난 4월 솔로곡 ‘SOLO’(솔로)의 뮤직비디오 조회수 10억 뷰를 넘기기도 했다. 제니는 뮤직비디오 조회수 10억 뷰를 넘긴 최초의 K-팝 여성 아티스트가 됐다.한편, 제니는 오는 10월 솔로 컴백을 확정 짓고 컴백 준비에 박차를 가하고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr