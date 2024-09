이승기 / 사진=텐아시아DB

'대가족' 포스터. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

'변호인', '강철비'의 양우석 감독 스크린 연출 컴백작 '대가족'이 제44회 하와이 국제 영화제에 공식 초청됐다.영화 '대가족'은 스님이 된 아들(이승기) 때문에 대가 끊긴 만두 맛집 ‘평만옥’ 사장(김윤석)에게 세상 본 적 없던 귀여운 손주들이 찾아오면서 생각지도 못한 기막힌 동거 생활을 하게 되는 이야기.'변호인', '강철비' 양우석 감독의 스크린 연출 컴백작 '대가족'이 제 44회 하와이 국제 영화제 Spotlight on Korea 부문에 공식 초청됐다. 오는 10월 2일부터 10월 13일까지 열리는 제44회 하와이 국제 영화제는 아시아, 태평양, 북미 지역 간의 문화적 교류를 목적으로 상업성과 작품성을 고루 갖춘 영화들을 선정하는 영화제다. 기존 초청작으로 '콘크리트 유토피아', '범죄도시3', '암살' 등이 있다. '대가족'은 하와이 국제 영화제를 통해 전세계 첫 공개된다. 하와이 국제 영화제 측 프로그래밍 디렉터 안나 페이지(Anna page)는 "'대가족'은 가족의 진정한 의미를 알 수 있는 유머러스하고 눈물을 짓게 하는 영화"라고 초청 이유를 밝혔다.공개된 첫 번째 포스터에는 'WE ARE OPEN'이라는 문구와 함께 평만옥의 대표 메뉴 만둣국 한 그릇이 자리했다. 양우석 감독은 올 하반기 관객들에게 정성 담은 만둣국 같은 영화 한 편을 선사할 막바지 준비에 박차를 가하고 있다고 한다.'대가족'은 하와이 국제 영화제 첫 공개 이후 국내에서 하반기 개봉 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr