사진=유튜브 '할명수'

'할명수' 장도연의 결혼상대가 결정됐다.30일 유튜브 채널 '할명수'에는 개그우먼 장도연이 출연했다.이날 박명수는 솔로인 장도연에게 "너만 한 애 없다. 좋은 사람 있으면 소개해 주고 싶다"면서 이상형 월드컵을 진행했다.김종국 보다 양세찬, 전현무 보다 기안84를 선택한 장도연은 데프콘 VS 노홍철에서 말문이 막혔다.이들의 장점을 묻자 박명수는 "노홍철은 자유롭고 착하다. 데프콘은 어려움 딛고 MC로 자리 잡았다"고 설명했다.장도연이 결혼 포기의사를 밝히자 박명수는 선택을 강요했다. 장도연은 노홍철을 택하며 "결혼하되 따로 살자"고 말해 웃음을 자아냈다.이어 주우재 VS 이이경이 등장했다. 장도연은 "주우재는 좋아하는 동생이고, 이이경 씨는 '살롱드립' 나왔을 때 만났는데 매너가 좋아서 제작진들이 다 반했다"고 전했다.이이경을 꼽은 장도연은 "주우재도 완벽하지만, 연애결혼을 하며 스킨십할 생각을 하면 뼈가 부딪힐 것 같다. 그는 뼈동생이고 나는 뼈누나다"라고 전했다.마지막 관문 노홍철 VS 이이경을 두고 박명수는 "재력은 노홍철이 낫다"고 편을 들었다. 이에 장도연은 "이이경 씨도 요즘 뭐 많이 한다"고 반박했다.접전 끝에 장도연의 결혼상태(?)는 노홍철로 결정됐다. "어쩔 수 없이 결혼할 수밖에 없게 만들자"는 박명수의 계획에 따라 장도연은 "여보 해외 좀 그만 다녀요"라고 말해 배꼽을 쥐게 했다.오래 자취 중인 장도연은 "음식은 잘 안 한다. 잘 못 하기도 해서 거의 배달 시키기거나 외식을 한다. 혼자 시간 보낼 때는 영화를 본다. 재미없죠?"라며 자신의 싱글 라이프에 대해 이야기했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr