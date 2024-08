사진=INB100 제공

그룹 엑소(EXO) 멤버 겸 솔로 아티스트 첸(CHEN)이 첫 솔로 팬콘을 개최한다.첸의 소속사인 INB100측은 30일 오후, 공식 계정을 통해 ‘2024 CHEN FAN-CON 'Beyond the DOOR in Seoul(비욘드 더 도어 인 서울)‘의 개최 소식을 알렸다.공개된 포스터에 따르면 첸은 오는 9월 21일과 22일, 동덕여대 백주년 기념관에서 팬들과 특별한 시간을 가질 예정이다.올해 솔로 데뷔 5주년을 맞이한 첸은 지난 5월 미니 4집 ‘DOOR’를 발표하고, 명품 보컬리스트로서의 매력을 제대로 선보인 바 있다.첸은 이번 팬콘을 통해 감성 짙은 명품 보컬 무대뿐만 아니라 다양한 코너를 통해 팬들에게 잊지 못할 추억을 선사할 계획이다.첸의 팬콘 'Beyond the DOOR'는 9월 2일과 3일에는 팬클럽 선예매를 진행한 후 9월 5일부터 일반 예매를 오픈한다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr