사진=로제 SNS

걸그룹 블랙핑크 멤버 로제가 얇은 웨이브 머리도 귀엽게 소화했다.28일 로제는 자신의 인스타그램에 "iim just a gorll in the wooorrlld"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속에서 로제는 데님 청바지에 펀칭이 들어간 상의를 입은 채 다양한 표정을 짓고 있다.특히 로제가 착용한 상의의 왼쪽 가슴 부분에 큰 구멍이 뚫려 있어 보는 팬들을 조마조마하게 만든다. 또한 로제는 얇은 굵기의 웨이브가 들어간 금발 헤어도 유니크하게 소화하고 있어 눈길을 끈다.한편, 로제는 블랙핑크 활동과 별개로 프로듀서 테디가 수장으로 있는 더블랙레이블에서 솔로활동을 이어가고 있다. 블랙핑크는 내년 컴백과 월드투어를 예고했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr