사진=박봄 SNS 갈무리

그룹 2NE1(투애니원) 박봄이 초근접 셀카를 공개했다.박봄은 27일 자신의 SNS에 "Bom*^^"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박봄은 카메라를 응시하고 있다. 그는 큰 눈과 날렵한 턱선으로 인형 같은 미모를 과시했다.박봄이 속한 2NE1은 데뷔 15주년을 기념해 완전체 콘서트를 연다. 이들은 오는 10월 5일부터 6일까지 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 '2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN SEOUL'을 개최한다. 지난 2014년 3월 진행된 '[ALL OR NOTHING] in SEOUL' 이후 10년 6개월 만의 단독 콘서트인 만큼 기대가 쏠리고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr