[사진 제공 = Mnet '로드 투 킹덤 : ACE OF ACE']

'로드 투 킹덤 : ACE OF ACE'가 첫 방송 날짜를 확정 지었다.27일 Mnet '로드 투 킹덤 : ACE OF ACE' 측은 "오는 9월 19일 밤 9시 30분 첫 방송한다"고 밝혔다.'로드 투 킹덤 : ACE OF ACE'는 'K-POP 보이그룹 라이징 프로젝트' 일환으로 실력과 잠재력을 갖추고 있는 보이그룹들을 다시 한번 재조명하는 서바이벌 프로그램이다. 지난 2020년 방송된 '로드 투 킹덤'이 '킹덤' 출전권을 얻기 위한 프리퀄 격 프로그램에 가까웠다면 이번 '로드 투 킹덤 : ACE OF ACE'는 리브랜딩 돼 독자적인 프로그램으로 거듭났다.라이징 그룹인 THE NEW SIX(더뉴식스), 더크루원(ATBO·JUST B), 8TURN(에잇턴), 원어스(ONEUS), YOUNITE(유나이트), CRAVITY(크래비티), TEMPEST(템페스트) 총 7팀이 출연해 그동안 볼 수 없었던 다양한 콘셉트와 무대를 선보일 예정이다.참가팀들을 재발견할 PD는 조우리 PD로, 지난 2019년 방송한 '퀸덤'에서 걸그룹들의 레전드 무대들을 직접 연출한 바 있어 새 시즌에 대한 기대감을 키우고 있다. 여기에 많은 후배 보이그룹들에게 워너비로 꼽히는 태민이 데뷔 후 첫 단독 MC로 출연을 확정해 이목을 집중시킨다.새롭게 돌아오는 Mnet '로드 투 킹덤 : ACE OF ACE'는 오는 9월 19일 목요일 밤 9시 30분 첫 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr