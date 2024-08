김민, LA 베버리힐스 사모님의 외출…똑닮은 딸과 데이트

배우 김민이 딸과 데이트를 즐겼다.김민은 15일 자신의 계정에 "Love this girl to the moon and back"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김민의 딸은 성숙하고 여성스러운 매력을 뽐냈다. 김민 역시 탄탄한 바디라인을 자랑한다.한편 김민은 2006년 동갑내기 영화감독 출신 사업가 이지호씨와 결혼한 뒤 미국으로 이민을 갔다. 이후 지난 2007년 딸 이유나양을 얻었으며, 2019년에는 남편과 함께 TV조선 예능 프로그램 '아내의 맛'에 출연해 미국 LA 베벌리힐스에서의 일상을 공개하기도 했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr