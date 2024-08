싸이커스/ 사진=텐아시아 사진 DB

싸이커스 미니4집 트랙리스트/ 사진 제공=KQ

그룹 싸이커스(xikers)가 신보의 트랙리스트를 공개하며 컴백 호기심을 유발했다.싸이커스는 13일 0시 공식 SNS를 통해 미니 4집 '하우스 오브 트리키 : 워치 아웃(HOUSE OF TRICKY : WATCH OUT)'의 트랙리스트를 공개했다.공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 '워치 아웃(WATCH OUT)', '위치(WITCH)', '백 오프(BACK OFF)', '비터스위트(Bittersweet)', '샌드캐슬(Sandcastle)', '행 어라운드(Hang Around)'까지 총 6곡이 수록되어 있다.또한, 이번 앨범에도 멤버 민재, 수민, 예찬이 모든 작사 크레딧에 이름을 올리며 꾸준한 앨범 참여로 눈길을 끈 가운데, 프로듀싱팀 '이드너리(Eden-ary)'가 작사 및 작곡에 힘을 보태며 신보를 향한 기대감을 높였다. 이들은 미니 4집을 통해 한층 성장한 음악적 역량을 증명하며 K팝 리스너들의 마음을 사로잡는다는 포부다.싸이커스는 미니 4집을 통해 자신을 틀 안에 가두고 억압하는 거대한 미궁을 정면돌파하여 당당히 깨부수고, 자신들의 존재감을 알린다. 특히 오늘 공개된 트랙리스트 포스터에도 부서지고 금이 간 미궁의 모습이 담겨있어 싸이커스가 이번 앨범을 통해 어떠한 이야기를 들려줄지 궁금증을 자극했다.지난 12일 싸이커스는 약 6개월 만의 컴백 소식을 알리며, 새 앨범의 분위기를 엿볼 수 있는 거대한 미궁이 담긴 포스터를 공개해 열띤 호응을 얻었던 바 있다. 이들은 미니 4집으로 싸이커스만의 색을 제대로 보여주며 더욱 업그레이드된 매력으로 글로벌 팬들을 찾아갈 예정이다.한편, 싸이커스는 9월 6일 오후 1시 미니 4집 '하우스 오브 트리키 : 워치 아웃'을 발매한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr