가수 아이유/사진 = 이담

가수 아이유가 5개월간 진행된 월드투어 대장정을 성공적으로 마쳤다.아이유는 지난 3월 서울에서 ‘2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT’의 포문을 힘차게 연 것을 시작으로 요코하마, 타이베이, 싱가포르, 자카르타, 홍콩, 마닐라(불라칸), 쿠알라룸푸르, 런던, 베를린, 방콕, 오사카, 뉴어크, 애틀랜타, 워싱턴, 로즈몬트, 오클랜드, 로스앤젤레스 팬들과 성공적으로 만났다. 아이유는 이번 투어로 아시아, 유럽, 미주지역 포함 18개 도시 관객과 만났는데, 이는 국내 여성 솔로 아티스트 가운데 최초다.도시별 티켓 예매 과정에서부터 사이트 서버가 일시 중단됨은 물론, 연이어 전석 매진이라는 쾌거를 이뤘다. 쿠알라룸푸르에서는 최고 접속자 82만 명, 자카르타는 63만 명이 몰려 화제를 모았다. 아이유가 한국 솔로 가수 최초로 필리핀 아레나에 입성했던 마닐라의 경우, 마찬가지로 현지에서 대서특필하며 주목했다. 이어 미주지역은 첫 방문임에도 티켓 오픈 10분 만에 솔드아웃을 기록해 그녀의 독보적인 글로벌 영향력을 실감케 했다.본 공연 역시 현지 팬들로부터 호평을 받았다. 아이유는 탄탄한 라이브와 퍼포먼스를 필두로 압도적인 무대연출, 고품격 밴드 연주로 관객의 눈과 귀를 즐겁게 했다. 여기에 월드투어 오프닝 곡으로 ‘홀씨’를 택한 그녀는 리프트를 타고 내려와 시선을 사로잡는 것은 물론, 현지 어린이 댄서들과 함께 무대를 꾸며 화제를 모았다.여기에 지난 2일 로스앤젤레스 공연 당시 ‘Shh..’의 내레이션으로 함께한 가수 패티 김이 현장을 찾았는데, 아이유는 해당 곡의 순서를 마친 뒤 패티 김이 앉아 있는 쪽을 향해 진심 어린 존경심을 표했고, 이때 가요계 선, 후배 간의 훈훈한 무드를 느낄 수 있었다.특히 그녀는 공연마다 각 도시의 관객만을 위한 것들을 선보여 눈길을 끌었다. 요코하마와 오사카에서는 과거 현지 활동 당시 발표한 ‘Beautiful Dancer’, ’Voice Mail’, ‘Good Day’(일본 버전)의 무대를, 타이페이에서는 현지 가수인 ‘Accusefive’의 ‘The One And Only’를 가창해 관객에 가슴 뭉클한 감동을 선사했다.홍콩에서는 싱어송라이터 임가겸(Terence Lam)의 '일인지경'을, 마닐라에서는 현지 밴드인 ‘Sunkissed Lola(선키스드 롤라)’의 ‘Pasilyo(파실료)’의 무대를 선보여 모두를 깜짝 놀라게 했다. 이어 런던에서 직접 통기타를 들고 코린 베일리 래의 ‘Like A Star’를 열창했다. 방콕에서는 가수 ‘NONT TANONT’의 ‘First Love‘를 커버한 무대도 꾸몄다. 또한 애틀란타에서는 그 지역 특산물인 블루베리를 활용해 자신의 곡 ‘strawberry moon’을 ‘blueberry moon’으로 바꿔 부르는 센스를 발휘했다. 착장도 매 도시마다 새롭게 준비했는데, 대표적인 예로 로즈몬트에서는 ‘로즈(장미)’가 포인트인 것들로 입고 나와 환호를 받았다.팬을 향한 아이유의 따뜻한 마음도 느낄 수 있었다. 공연을 보러 온 모든 관객과 현지어로 최대한 가까이서 소통하고자 했으며, 연신 감사하다고 말했다. 더불어 한국에서 미리 준비해온 역조공 물품을 전원 증정했다. 공연 중간 ‘Blueming’에서는 꽃을, ‘Coin’에서는 동전을 관객 이벤트로 선물하기도. 이 같은 아이유의 열정적인 모습에 각 도시의 팬들은 노래마다 한국어 떼창과 열정적인 함성, 폭발적인 응원법, 서프라이즈 슬로건 이벤트로 반갑게 화답했다.아이유는 월드투어의 마지막 공연에서 “오늘 너무 감사하다는 말씀을 많이 드렸지만, 해도 해도 부족하기 때문에 다시 한번 인생에, 마지막 공연은 아니지만 이번 월드투어의 공연을 응원하러 혹은 함께 즐기러 와주신 모든 분들에게 감사합니다.”라고 말했다. 끝으로 그녀는 “I did it”(내가 해냈다)라고 외치며 퇴장하는 것으로 공식 일정을 모두 마쳤다.이 가운데, 아이유는 월드투어를 마친 뒤 스태프들에게 '통 큰' 선물을 전한 것으로 알려져 눈길을 끈다.5일 온라인 커뮤니티를 중심으로 '아이유가 스태프들에게 한 선물' 등의 제목으로 관련 글이 퍼지고 있다. 글쓴이는 "아이유가 미국 콘서트 끝나고 한국 오는데 스태프들에게 비즈니스 항공권을 끊어줬다"며 "댄서 팀만 30명 될 테고 밴드 소속사 사람들 공연팀 경호팀 몇 명이야 진짜 FLEX다"라고 했다.해당 게시글에는 아이유를 태그하며 감사를 표하는 스태프들의 인스타그램 스토리가 여러 장 게재돼 있었다.한 스태프는 비행기 티켓의 일부를 찍은 사진을 게재하며 "그녀의 FLEX! 스텝들 고생했다며 끊어줬다. 그녀의 이름은"이라는 글과 함께 아이유를 태그했다. 또 다른 스태프는 "지은언니(아이유) 덕분에 편하게 한국 갑니다"라는 글과 함께 비행기 비즈니스 클래스 좌석에 앉아 찍은 사진을 게재했다. 아이유는 100명이 넘는 스태프들에게 전부 비즈니스석 티켓을 끊어준 것으로 알려졌다.한편, 아이유는 미주 투어를 마무리한 후 오는 9월 21일과 22일 상암 월드컵 경기장에서 'HEREH' 앵콜 콘서트를 개최할 예정이다. 아이유의 금번 상암벌 입성은 2022년 대한민국 여성 아티스트 최초로 잠실 주경기장에 입성한 것에 이어, 다시 한번 가요계에 '최초' 타이틀을 거머쥐게 됐다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr