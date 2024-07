헤니, 시선강탈 퍼포먼스[TV10]

가수 헤니가 29일 오후 경기 김포솔터축구장에서 열린 김포FC와 수원 삼성의 '2024 시즌 K리그2 25라운드' 홈경기에 참석해 하프타임 축하공연을 펼치고 있다.헤니는 축하공연에서 금일(29일) 발매된 ‘La Barbie’과 'look at me' 등 2곡의 무대를 선보였다.헤니는 지난해 미얀마와 앙골라에 초대돼 공연을 선보이며 해외에 이름을 알렸고, 지난 4월 미얀마의 물축제 ‘띤잔’에 초대됐다. 5월 이루어진 한국과 앙골라의 정상회담에서 대통령실 오찬에 초대된 바 있다.이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr