방송인 이지혜가 해외 여행 중인 근황을 공개했다.이지혜는 지난 27일 자신의 인스타그램에 "날씨 좋아지니 미쳤네ㅋㅋㅋ"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속에서 이지혜는 하와이 한복판에서 남편 문재완을 껴안고 그의 볼에 입을 맞추고 있다.특히 평소 통통한 모습으로 방송에 출연했던 문재완은 이날 살이 쏙 빠진 듯 갸름해진 턱선과 작아진 얼굴을 드러내고 있어 눈길을 끈다.이에 누리꾼들은 "재완님 살 빠지니까 왜 잘생겼어" "잘생긴 남편이랑 하와이라니 부럽다" 등의 반응을 보이고 있다.한편 1980년생인 이지혜는 1998년 그룹 샵(S#arp) 멤버로 데뷔했다. 샵은 '내 입술 따뜻한 커피처럼' 'Tell me tell me' 'Sweety' 등 많은 히트곡으로 사랑을 받았다.이후 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.정다연 텐아시아 객원기자 light@tenasia.co.kr