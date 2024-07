사진=CL 인스타그램

사진=CL 인스타그램

사진=CL 인스타그램

CL이 투애니원(2NE1) 멤버들과 함께 한 일상을 공개했다.지난 27일 CL은 자신의 인스타그램 스토리에 투애니원과 멤버들과 연습실에서 보낸 시간을 공유했다. 짧은 영상에는 산다라박, 박봄이 출연해 팬들에게 반가움을 선사했다.사과 머리를 한 산다라박은 샛노란 트레이닝 복을 입은 채 화려한 매력을 뽐내고 있다. 사진인 줄 알고 한껏 포즈를 취하다가 비디오라는 CL의 말에 어쩔 줄 몰라 한다.박봄은 검은색 슬리브리스 셔츠에 선글라스를 매치해 시크한 분위기를 풍겼다. 그는 자신을 성대모사 하는 어느 한 사람의 영상을 흥미롭게 시청하고 있다.지난 22일 2NE1은 데뷔 15주년 기념으로 완전체 재결합한다는 소식을 전했다. YG엔터테인먼트는 공식 유튜브 채널을 통해 등장한 양현석은 "YG에서 처음으로 걸그룹을 발표해서 성공했던 게 2NE1이다. 멤버들이 2NE1의 15주년을 기념한 콘서트를 열고 싶다는 의견을 내게 전달했다. 올해 안에 2NE1의 공연을 성사해보자는 즐거운 만남의 자리를 가졌다"고 밝혔다.25일엔 10월 5일부터 6일까지 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 '2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN SEOUL'을 개최 소식을 공지했다. 공연 타이틀 명은 팬들과 다시 함께하게 된 2NE1을 환영하는 마음을 담은 [WELCOME BACK]이다. 지난 2014년 3월 진행된 '[ALL OR NOTHING] in SEOUL' 이후 10년 6개월 만의 단독 콘서트인 만큼 기대가 쏠리고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr