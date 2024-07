사진제공=빅히트뮤직ㅍ

그룹 방탄소년단 지민의 신곡 'Who'(후)가 전 세계 인기 몰이에 나섰다.지난 20일(이하 한국시간) 세계 최대 스트리밍 플랫폼 스포티파이가 발표한 최신 '데일리 톱 송 글로벌'(7월 19일 자)에서 방탄소년단 지민의 솔로 2집 'MUSE'(뮤즈) 타이틀곡 'Who'가 790만 1507회 스트리밍되며 3위에 올랐다. 또한 'Smeraldo Garden Marching Band (Feat. 로꼬)'(스메랄도 가든 마칭 밴드), 'Closer Than This;'(클로저 댄 디스) 등 앨범 전곡이 '데일리 톱 송 글로벌'에 차트인했다.'Who'는 한국, 태국, 베트남 등 총 7개 국가 및 지역의 '데일리 톱 송'에서 1위를 거머쥐었다. 또한 이 곡은 모로코, 싱가포르 등 총 17개 국가 및 지역의 '데일리 톱 송'에서 '톱 10'을 기록했다.일본 음악시장에서의 인기도 뜨겁다. 지민의 'MUSE'는 일본 오리콘 '데일리 앨범 랭킹'(7월 19일 자) 1위로 직행했다. '데일리 디지털 싱글 랭킹'에서는 타이틀곡 'Who', 'Be Mine'(비 마인), 'Slow Dance (feat. Sofia Carson)'(슬로우 댄스), 'Rebirth (Intro)'(리버스) 등 앨범에 수록된 7곡 중 4곡이 '톱 10'에 자리했다.'MUES'는 '나'를 둘러싼 영감을 찾아가는 여정을 담은 앨범이다. 지민은 7개 수록곡 중 6곡의 작사, 작곡에 참여해 자신이 하고 싶은 이야기를 진솔하게 풀어냈다. 타이틀곡 'Who'는 힙합 R&B 장르로, 만난 적 없는 누군가를 그리워하는 애틋한 상황과 혼란스러운 감정을 노래한다. 강렬한 바운스, 어쿠스틱하면서도 선명한 기타 리프 사운드가 어우러져 귀를 사로잡는다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr