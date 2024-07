사진=텐아시아DB

방송인 박명수가 배우 박보검을 칭찬했다.9일 방송된 KBS 쿨FM ‘박명수의 라디오쇼’에서는 DJ 박명수가 '모발 모발 퀴즈쇼'가 진행했다. 이날 박명수는 박보검이 13일에 출연하기로 했다면서 "원래 12일이었는데 13일로 연기됐다. 비가 오고 안 오고에 따라 드라마 스케줄이 달라진다더라. 그래서 미안하다고 연락이 왔다. 그래도 나와주겠다고 하더라"고 고마움을 전했다.이어 박명수는 "박보검은 정말 좋은 사람"이라며 "변우석 씨 잘나가는 배우들이 많이 배워야 한다. 그러면 제가 좋은 이야기 한마디씩 더 던지지 않나. 박보검은 어린 나이인데도 됨됨이가 정말 좋다"고 칭찬했다.그러면서 박명수는 현재 박보검과 출연 중인 JTBC 'My name is 가브리엘'도 언급했다. 박명수는 "'가브리엘' 많이 시청해달라. 시청률이 생각보다 안 나와서 입장이 조금 난처하다"며 "박보검 씨 분량이 저번주로 끝났다. 저는 2주가 더 남았는데 저한테 떠넘기고 마음 편하겠다. 농담이고 충분히 화제가 되고 있다. 많은 분들이 봐주고 계신다"라고 너스레 떨었다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr