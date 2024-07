원더걸스 혜림♥신민철, 둘째는 아들…루프탑서 젠더리빌 파티

사진=혜림 인스타그램

사진=혜림 인스타그램

임신 중인 원더걸스 혜림이 둘째의 성별을 밝혔다.혜림은 8일 자신의 채널에 "땡콩이 젠더리빌!! 과연 성별은?!?! And the gender is...?!?! 젠더리빌. 성별공개. genderreveal"이라며 영상을 게시했다.루프탑에서 지인들과 젠더리빌 파티를 하고 있는 혜림, 신민철 가족. 신민철이 발차기로 풍선을 터트리자 풍선에서는 파란색 꽃가루가 쏟아져나온다. 이에 신민철과 혜림은 환호한다. 신민철은 혜림과 포옹하며 기뻐한다.2010년 원더걸스 멤버로 합류한 혜림은 2020년 태권도 선수 신민철과 결혼했다. 2022년 2월 장남 시우를 품에 안았고, 올해 12월 둘째 출산 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr