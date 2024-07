가수 미노이/사진 = 텐아시아 사진DB

가수 미노이(MEENOI)가 정규 1집으로 타이틀곡 4곡을 선보인다.미노이는 지난 1일 오후 소속사 AOMG 공식 SNS를 통해 두 번째 정규앨범 ‘This is my life (디스 이즈 마이 라이프)’의 트랙리스트 이미지와 음원 일부가 담긴 트랙별 티저 영상을 공개했다.미노이의 이번 정규 2집에는 앨범과 동명의 타이틀곡 ‘This is my life’와 ‘10분 안에’, ‘오늘 밤은 고비다’, ‘지금 여기에’까지 4곡의 타이틀곡이 수록된다. 이를 비롯해 ‘No.3’, ‘ㅈ나 힙하게’, ‘꼬셔야겠어’, ‘식자재를 사야 돼’, ‘살고 있어’, ‘따라 입어’, ‘부디’ 등 총 11곡이 함께 실린다.미노이는 11곡 전곡의 작사 및 작곡에 직접 참여했다. 특히, 피처링이 없다는 점이 눈길을 끈다.소속사 AOMG는 "미노이의 보컬은 시크한 무드와 비트가 인상적인 ‘This is my life’, 감성적인 ‘10분 안에’, 가벼운 리드감의 ‘오늘 밤은 고비다’, 힙한 ‘지금 여기에’ 등 타이틀곡을 포함한 다채로운 트랙에서 만날 수 있다"고 소개했다.오는 3일 오후 6시 국내외 전 온라인 음원 사이트를 통해 발매.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr