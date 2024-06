'노쇼·거짓말 논란' 미노이, AMOG와 갈등 봉합하고 7월3일 컴백 [공식]

/사진 = AOMG

아티스트 미노이(MEENOI)가 3년 만에 두 번째 정규앨범을 선보인다.미노이는 오는 7월 3일 두 번째 정규앨범 ‘This is my life (디스 이즈 마이 라이프)’를 발매한다.소속사 AOMG는 지난 28일 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 미노이의 정규 2집 발매를 예고하는 트레일러 영상을 공개했다. 이를 통해 드러난 ‘This is my life’라는 앨범명이 미노이만의 음악적 개성을 담은 트랙을 예감하게 한다.또 꽃을 화분에 심는 과정이 아트벌룬으로 구현되어 아늑하면서 키치한 분위기를 자아낸다. 유니크한 오브제와 연출이 ‘This is my life’를 향한 궁금증을 더하고 있다.‘This is my life’는 미노이가 지난 2021년 발매한 정규 1집 ‘In My Room (인 마이 룸)’ 이후 3년여 만에 발표하는 정규앨범이다. 지난해 미노이는 직접 프로듀싱한 싱글 ‘마치 (Feat. 키드밀리)’, ‘어떨것같애 (Feat. ZICO)’, ‘Ticket (티켓)’을 발매하고 싱어송라이터로서 짙은 음악색을 선보였다. 최근에는 릴러말즈와의 컬래버레이션곡 ‘내일 얘기해’, 드라마 ‘웨딩 임파서블’ OST로 달콤한 보컬을 들려줬다.자신의 이름으로 내는 올해 첫 신보이자 오랜만에 정규앨범으로 컴백하는 미노이가 ‘This is my life’로 전할 새로운 음악적 이야기에 기대가 높아진다.미노이의 정규 2집 ‘This is my life’는 오는 7월 3일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr