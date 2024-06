/ 사진=텐아시아DB

사진제공=RBW, DSP미디어

그룹 카라(KARA)가 오는 7월 24일 컴백한다.카라(박규리, 한승연, 니콜, 강지영, 허영지)는 27일 공식 SNS에 디지털 싱글 'I DO I DO'의 컴백 이미지를 게재했다.공개된 사진에는 수평선 위 카라의 로고가 물의 형상을 띤 채 투명히 빛나고 있다. 여름에만 피는 꽃 '블루델피늄'이 연상되는 가운데, '당신을 행복하게 해줄게요'라는 꽃말처럼 카라가 올여름 찬란히 써 내려갈 꿈만 같은 이야기를 기대케 한다.카라는 지난 2022년 11월 발매된 데뷔 15주년 기념 스페셜 앨범 'MOVE AGAIN' 이후 약 1년 8개월 만에 완전체로 컴백한다. 이들은 타이틀곡 'MOVE AGAIN' 발매 직후 국내 주요 음원 차트 최상위권을 휩쓴 데 이어 지상파 음악방송 1위까지 섭렵하며 대중성과 팬덤을 모두 갖춘 '2세대 레전드'의 저력을 과시했다.특히, 카라는 지난해 서울과 일본 3개 도시에서 팬미팅을 개최하며 국내외 팬들과 호흡했다. 이 중 일본 팬미팅은 티켓 오픈 직후 전석이 매진되며 '한류 퀸' 명성을 다시금 입증했다.카라는 내달 24일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 'I DO I DO'를 발매한다. 다섯 멤버는 이후 8월 일본 도쿄와 오사카에서 완전체 콘서트 'KARASIA'도 개최할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr