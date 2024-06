사진 제공=클렙엔터테인먼트

그룹 VANNER(배너)(태환, GON, 혜성, 성국, 영광)가 앙코르 콘서트를 스포하며 기대감을 자극했다.배너는 내달 27일과 28일 양일에 걸쳐 서울 광진구 예스24라이브홀에서 단독 콘서트 '2024 VANNER 1ST ENCORE CONCERT 'THE FLAG : A TO V' IN SEOUL'를 개최하는 가운데 세트리스트 스포일러 이미지를 공개했다.배너는 지난 20일 공식 SNS를 통해 서울 앙코르 콘서트 무대에 대한 기대감을 자극하는 세트리스트 스포일러 이미지를 선보여 팬들의 궁금증을 높였다.공개된 이미지에는 서울 앙코르 콘서트 공식 포스터 속 이미지들과 더불어 '1. 보컬 스테이지, 2. 퍼포먼스 스테이지, 3. VVS CHOICE #2, 4. NEW'라는 문구가 적혀 있어 호기심을 선사했다.먼저 보컬 및 퍼포먼스 스테이지에서는 실력과 매력을 두루 갖춘 그룹답게 색다른 리스트를 추가해 팬들에게 신선한 매력을 어필할 것을 예고하고 있다.또한 지난 콘서트 무대에서 팬들을 위해 만든 미출시 신곡 'Be Together'(비 투게더)를 선보인 배너는 이번 앙코르 콘서트에서도 깜짝 신곡을 공개할 예정이라 팬들을 다시 한 번 감동시킬 예정이다.앙코르 콘서트마저도 리뉴얼해 선보이는 실력돌 VANNER(배너)의 단독 콘서트 'THE FLAG : A TO V'는 깃발을 원동력 삼아 제로 베이스(A)부터 시작해 승리의 항해(Victory Voyage)에 이르기까지 한계 없는 질주를 이어가겠다는 의미를 담은 만큼 이번에도 무대 위에서 폭발적인 에너지를 분출할 전망이다.앞서 배너는 지난 4월 26일 3일간 서울 광진구 예스24라이브홀에서 생애 첫 단독 콘서트를 성료한 데 이어 지난 5월 10일 타이베이, 5월 25, 26일 도쿄 콘서트까지 마쳤으며, 오는 7월 1일 홍콩에 이어 서울에서 마무리할 예정이다.배너는 내달 1일 홍콩, 7월 27일과 28일 서울에서 첫 단독 콘서트를 진행한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr