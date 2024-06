/ 사진=텐아시아DB

그룹 뉴진스 해린이 '바다에서 함께 서핑을 즐기고 싶은 여자 가수' 1위를 차지했다.텐아시아는 지난달 30일부터 6월 5일까지 '바다에서 함께 서핑을 즐기고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 뉴진스 해린이 차지했다. 해린이 속한 뉴진스는 지난달 24일 ‘How Sweet’으로 컴백했다. 뉴진스의 신곡 'How Sweet'는 '버블링 언더 핫 100' 12위를 비롯해, '글로벌(미국 제외)' 7위, '글로벌 200' 15위, '월드 디지털 송 세일즈' 4위 등의 기록을 달성했다. 뉴진스는 오는 17일까지 라인프렌즈 스퀘어 신사에서 'How Sweet' 발매 기념 오프라인 팝업스토어를 개최하고, 오는 21일 일본 데뷔 싱글 'Supernatural' 발매를 위한 최종준비에 돌입한다.2위는 스테이씨 세은이다. 세은이 속한 스테이씨는 오는 7월 1일 첫 번째 정규앨범 ‘Metamorphic(메타모르픽)’을 발매한다. 스테이씨는 오는 7월 1일 컴백을 확정 짓고 앨범 준비에 총력을 기울이고 있다.3위는 레드벨벳 웬디다. 웬디는 지난 3월 12일 두 번째 솔로 미니 앨범 'Wish You Hell'을 발매했다. 웬디는 지난달 19일 발매된 엑소 수호의 세 번째 미니앨범 더블 타이틀 곡 ‘치즈 (Cheese)’에 피처링으로 참여했다. ‘치즈 (Cheese)’는 통통 튀는 멜로디와 입체적인 악기 사운드가 매력적인 팝 록 장르의 곡이다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '무더운 여름, 같이 빙수 먹고 싶은 여자 가수는?', '무더운 여름, 같이 빙수 먹고 싶은 남자 가수는?', '무더운 여름, 같이 빙수 먹고 싶은 여자 트로트 가수는?', '무더운 여름, 같이 빙수 먹고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr