트와이스 나연, 2년 만의 컴백작 'NA'로 열 '나연 전성시대'

트와이스 나연이 솔로 아티스트로서 두 번째 여름을 맞이해 '나연 전성시대'를 활짝 연다.나연은 오는 14일 미니 2집 'NA'(나)와 타이틀곡 'ABCD'(에이비씨디)를 발매하고 2년 만에 컴백한다. 2022년 6월 자신의 이름을 내건 솔로 데뷔작 'IM NAYEON'(아이엠 나연)과 타이틀곡 'POP!'(팝!)으로 미국 빌보드를 비롯해 국내외 각종 차트를 휩쓸며 이름값을 톡톡히 한 그녀가 이번에는 나연의 '나'이자 "오로지 나!"라는 뜻을 지닌 신작으로 'K팝 솔로 퀸'의 화려한 귀환을 알린다.나연은 2년 전과는 또 다른 새롭고도 한층 업그레이드된 모습을 보여줄 예정이다. 'POP!'이 '글로벌 정상 걸그룹' 트와이스의 에너지 주축을 담당하는 나연 특유의 상큼하고 톡톡 튀는 매력을 극대화했다면 신곡 'ABCD'는 춤, 노래, 비주얼 다 되는 매력 부자 나연의 새 포인트를 조명한다.공개된 비주얼 포토에서 나연은 허리까지 오는 양갈래 헤어, 캡 모자에 니삭스를 매치한 스포티 무드, 흰 티에 청바지만으로도 빛이 나는 '본투비 스타', 여름 계절감과 잘 어울리는 글로시한 스타일링까지 서로 다른 네 가지 콘셉트를 찰떡같이 소화해내 감탄을 자아냈다. 팬들은 기존 트와이스 및 'POP!' 활동 당시 나연이 보여준 사랑스러운 모습에서 비롯한 '임여워'(임나연+귀여워) 대신 '임핫걸'(임나연+핫걸)이라는 새 애칭을 붙여주며 나연의 변신에 열렬한 기대를 표하고 있다.여기에 최근 타이틀곡 'ABCD' 음원 일부 구간이 선공개되면서 나연이 선보일 모습을 향한 궁금증이 증폭됐다. 힘 있는 리듬 위에 힙합과 현대적인 요소를 가미했고 "Hey listen to me now A you're gonna B my babe Everytime you C me 빠져 Deeper deeper babe Hey listen to me now ABCD 반복해 How to fall in love 가르쳐 줄게"와 같이 알파벳을 활용한 가사가 감상 포인트로 자리하며 올여름 무더위를 시원하게 털어버릴 新 서머송을 예고하고 있다. 특히 콘셉트 이미지 속 나연과 신곡 'ABCD' 미리 듣기 음원이 2000년대를 주름잡던 팝 디바들을 떠올리게 하며 K팝 팬들의 흥미를 돋웠다. 팬들은 "털기춤을 춰야 할 것 같다", "'POP!'과는 결이 다른데 벌써부터 기대되고 빨리 무대를 보고 싶다" 등 뜨거운 반응을 쏟아내고 있다.이처럼 반가운 나연의 컴백 앨범은 국내외 유수 작가진에 실력파 아티스트들이 총출동해 고퀄리티 음반을 만들어냈다. 타이틀곡 'ABCD'는 릭 브릿지스(Rick Bridges)와 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서 박진영이 작사, 빅히트 뮤직 전속 프로듀서 피독(Pdogg)이 작곡 및 편곡에 참여했다. 트와이스와 작업한 바 있는 진저브레드(Gingerbread)와 샘 클렘프너(Sam Klempner), 호주 싱어송라이터 샘 피셔(Sam Fischer), 다수의 K팝 아티스트들과 협업한 다니엘 오비 클라인(Daniel Obi Klein), 찰리 태프트(Charli Taft) 등도 크레디트에 이름을 올렸다.또한 싱어송라이터 샘김(Sam Kim)이 3번 트랙 'Heaven (Feat. Sam Kim)'(헤븐)의 작사, 작곡 및 피처링, 실력파 걸그룹 키스 오브 라이프(KISS OF LIFE) 멤버 쥴리가 4번 트랙 'Magic (Feat. 쥴리 of KISS OF LIFE)'(매직)의 피처링, 악뮤(AKMU) 이찬혁이 5번 트랙 'HalliGalli (Prod. by 이찬혁 of AKMU)'(할리갈리)의 작사 및 작곡, 싱어송라이터 쏠(SOLE)은 7번 트랙 'Count It'(카운트 잇)의 작사를 맡았다. 나연은 K팝을 대표하는 프로듀서 및 작가진과 시너지를 낸 총 7곡의 신곡으로 리스너들에게 신선한 음악적 즐거움을 선사할 예정이다.나연은 컴백을 하루 앞둔 13일 오후 8시 서울 강남구 신사동 CGV 청담 씨네시티 M CUBE HALL에서 'NAYEON THE 2nd MINI ALBUM [NA] 'ABCD' PREMIERE EVENT'(나연 미니 2집 [나] '에이비씨디' 프리미어 이벤트)를 개최하고 팬들과 특별한 컴백 전야를 보낸다. 'ABCD' 뮤직비디오 최초 공개는 물론 이번 앨범에 관한 다양한 이야기를 나누고 컴백 A to Z를 공유한다.나연은 본연의 매력에 과감하고 색다른 시도를 더한 신곡 'ABCD'로 'POP!'의 기세를 잇는 맹활약을 펼치고 나연의 계절을 채울 전망이다. 나연의 두 번째 미니 앨범 'NA'와 타이틀곡 'ABCD'는 6월 14일(금) 오후 1시, 미국 동부시간 기준으로는 0시 정식 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr