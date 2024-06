'원더랜드' 박보검 / 사진제공=더블랙레이블, 에이스메이커무비웍스

박보검이 영화 '원더랜드'로 수지와 호흡을 맞춘 소감을 밝혔다.4일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '원더랜드'의 주연 박보검을 만났다.'원더랜드'는 죽은 사람을 인공지능(AI)으로 복원하는 영상통화 서비스 원더랜드를 통해 사랑하는 사람과 다시 만나는 이야기를 그린 작품. 박보검은 의식불명에서 깨어난 후 다시 마주하게 된 모든 것이 낯설고 혼란스러운 정인(수지 분)의 남자친구 태주로 분했다. 수지는 의식불명인 남자친구를 원더랜드에서 복원한 항공사 승무원 정인을 연기했다.박보검은 수지와 백상예술대상에서 MC로 여러 차례 진행을 맡았다. 하지만 두 사람이 연인으로 연기 호흡을 맞춘 건 이번 영화가 처음이다. 두 사람의 비주얼 합과 로맨스 케미는 개봉 전부터 화제가 되고 있다.박보검은 "좋게 바라봐주셔서 저도 기분 좋다"며 기뻐했다. 이어 "MC 볼 때는 서로 온전히 시상, 수상 관련 멘트만 외우고 작업했다. 거기서도 서로 호흡이 잘 맞았는데 연기하다 보니 작품, 캐릭터에 대해 더 깊게 이야기하고 진지해졌다"고 말했다. 또한 "수지 씨도 저도 ('원더랜드' 준비와 촬영이) 재밌었다. 프리프로덕션 단계에서 같이 리딩하고 감독님과 얘기도 나누고 서로 사진도 찍고 '어떻게 하면 이 친구들의 삶을 잘 표현할 수 있을까' 고민했던 시간들이 저한테는 의미있는 시간이 됐다"며 "나중에 기회가 되면 또 좋은 작품에서 만나면 좋겠다"고 바랐다.박보검과 수지는 KBS '더 시즌즈-지코의 아티스트'에 출연해 영화 삽입곡 'WISH: Wonderland is here' 듀엣 무대 등 공연을 선보였다. 박보검은 "요즘 매일 '더 시즌즈' 나온 거 보고 있는데, 예쁘고 푸릇푸릇 청춘 같더라"며 자찬했다. 또한 "영화 속 사진들도 어려 보이더라. 시간이 흐른 게 보이더라. 관객들한테도 이런 마음이 전해질까 싶었다"고 말했다.박보검은 "(수지와) 영화 찍으면서 오히려 더 가까워졌다. 원래는 서로 계속 존댓말 했다"고 밝혔다. 수지에 대해서는 "여러 매력이 있다"고 칭찬했다. 이어 "연기도 연기지만 사람 대 사람으로 만났을 때 털털하다. 상대를 존중하고 배려심이 있다. 좋은 친구라고 생각한다"고 했다. 그러면서 "저희가 같이 노래를 불렀지 않나. 감독님이 농담반 진담반으로 '뮤지컬 영화를 만들어봤으면 좋겠다'고 하더라. 저희를 보며 알콩달콩 예쁜 이야기를 만들고 싶다고 했다"고 전했다.박보검은 "'원더랜드' 촬영이 재밌었다. 수지 씨한테도 도움을 많이 받았고 저도 잘했다고 생각한다"고 말해 웃음을 안겼다. 또한 "최선을 다했다. 그 순간 만큼은 진지하고 열심히 했다"고 덧붙였다.'원더랜드'는 오는 5일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr