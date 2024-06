그룹 웨이션브이 텐/사진=조준원기자@wizard333

그룹 웨이션브이(WayV) 텐과 양양이 같은 SM엔터테인먼트 아티스트인 그룹 샤이니와 라이즈의 응원을 받고 왔다며 선후배 사이 가득한 정을 자랑했다.웨이션브이(샤오쥔, 쿤, 텐, 양양, 헨드리)는 3일 다섯 번째 미니앨범 'Give Me That'(기브 미 댓) 발매를 기념해 서울 용산구에 위치한 블루스퀘어 마스터카드홀에서 쇼케이스를 개최했다.이날 양양은 "NCT 타 멤버인 천러와 자주 연락했는데 서로 곡을 보여주면서 응원하기도 한다"고 말했다. 이어 텐은 "소속사 식구들은 연습실에서 주로 만나는데, 라이즈 친구들 응원도 많이 받았고 샤이니 선배님들도 '이번에 노래 색다르다'면서 응원해줬다"고 밝혔다.윈윈이 이번 활동에 참여하지 못한 데에 대한 질문에 텐은 "윈윈은 드라마 활동이 잡혀서 같이 활동을 못해 아쉽지만 다음에 시간 맞춰서 함께할 수 있지 않을까 생각한다"고 답했다. 쿤 역시 "서로 너무 아쉬워하고 있다"며 "서로 열심히 응원하자고 대화를 나눴다"고 말했다.이에 쿤은 "웨이션브이의 팀 색에서 가장 중요한 건 '가족처럼 끈끈한 관계'인 것 같다. 평소에도 자주 만나서 놀고 밥 먹고, 티키타카가 잘 맞는다"고 설명했다.'Give Me That'은 한국어·중국어 버전을 포함한 총 6곡으로 구성됐으며 웨이션브이는 양국 모두에서 활발하게 활동할 것을 예고했다. 앨범과 동명인 타이틀 곡 'Give Me That'은 펑키한 올드스쿨 드럼 비트 위에 중독성 강한 멜로디와 브라스 사운드를 더해 매력을 한껏 높인 팝 댄스곡으로, 첫눈에 반한 상대에게 전하는 적극적인 사랑 고백을 담은 가사가 인상적이다.웨이션브이 다섯 번째 미니앨범 'Give Me That'은 3일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr