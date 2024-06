사진 제공 = 탱고뮤직

'2세대 대표 보이그룹' 유키스(UKISS)가 오는 25일 새 앨범으로 돌아온다.유키스는 3일 공식 SNS에 미니 13집 'LET'S GET STARTED(렛츠 겟 스타티드)'의 티저 이미지를 게재하며 신보 발매 소식을 알렸다. 흑백 사진에는 다섯 멤버의 다부진 다짐과 의지가 담긴 뒷모습이 등장해 눈길을 끈다.앨범 발매에 앞서 유키스는 수록곡 '모스부호 (Morse code)'와 '아름다워 (Beautiful you are)'를 선공개하며 여름과 잘 어울리는 청량한 매력을 전했다. 티저 이미지는 선공개 곡들과는 사뭇 다른 분위기를 선사, 데뷔 16주년을 맞이한 유키스가 새롭게 선보일 음악과 퍼포먼스에 관심이 쏠린다.유키스의 컴백은 지난해 6월 발매된 미니 12집 'PLAY LIST(플레이리스트)' 이후 약 1년 만이다. 'PLAY LIST'로 뜻깊은 귀환을 알린 유키스는 'LET'S GET STARTED'로 또 다른 시작에 나선다.유키스는 미니 13집 'LET'S GET STARTED' 컴백과 함께 국내와 일본에서 단독 공연을 열며 '원조 한류돌' 명성을 이어간다. 이들은 오는 29일 서울 서대문구 예스24 원더로크홀에서 데뷔 첫 국내 팬콘서트 'First Memories'를 진행한 뒤, 7월 일본 내 3개 도시에서 단독 콘서트 '2024 UKISS LIVE TOUR IN JAPAN More&More'를 개최한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr